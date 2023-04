Super Mario Bros, il 'no' ad una delle voci di Chris Pratt:'È simile a Tony Soprano!'

In una intervista a Entertainment Weekly, la star di Super Mario Bros. - Il Film, Chris Pratt, ha raccontato un aneddoto sui tentativi messi in pratica per trovare la voce corretta per il proprio personaggio. In particolare, la star di Guardiani della Galassia, si è soffermato su un tipo di voce che i registi gli bocciarono.

La scelta di Chris Pratt per Super Mario ha creato molte divisioni tra i fan, che hanno accolto con scetticismo e rifiuto la scelta della star Marvel al posto del doppiatore storico del personaggio, Charles Martinet.

Il motivo? Era troppo simile a quella di Tony Soprano, il personaggio protagonista della celebre serie I Soprano interpretato da James Gandolfini.



"Sono entrato per un minuto e mi dissero 'Questo è un po' New Jersey. Stai facendo una cosa alla Tony Soprano'. La voce è stata una sfida davvero eccitante e impegnativa. Parlando con loro, mi dissero 'Vuoi fare il film di Mario?' Penso che entrambi [con Charlie Day] abbiamo detto sì. Non ho nemmeno chiesto 'Qual è il problema? Qual è la storia?'. 'Sì, ci sto'. E poi abbiamo dovuto scavare a fondo e capire... Sono italiani? Sono americani?".



Pratt ha ricordato:"Sapevamo un po' dalla voce di Charles Martinet che è piena di 'Wahoo!' e 'Sono io!', e queste cose di Mario, ma come si crea una narrazione di 90 minuti con un'emozione attraverso un filo conduttore e una persona viva, che respira e di cui ti prenderai cura?".



