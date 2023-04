Super Mario Bros, Miyamoto contento delle recensioni negative: 'Hanno aiutato il film'

Dopo aver rivelato che Super Mario Bros avrà una sceneggiatura diversa in Giappone rispetto a quella della versione internazionale del film, il creatore del videogame Nintendo Shigeru Miyamoto ha offerto la sua alquanto curiosa opinione sulle recensioni negative ottenute dal film Illumination.

Contrariamente ai dati offerti dalle statistiche, secondo cui le recensioni negative in genere tendono a danneggiare la performance al botteghino di un film, Miyamoto in questo caso ritiene che potrebbe essere vero il contrario. "Ci vuole un po' di fortuna perché un film riesca a raggiungere questo livello di successo in tutto il mondo", ha dichiarato Miyamoto alla stampa giapponese. "Ma sebbene molti critici stranieri abbiano dato al film valutazioni relativamente negative o voti bassi, penso che involontariamente questo abbia contribuito ad aumentare la notorietà del film".

Sebbene Miyamoto sembra essere convinto che le recensioni negative abbiano avuto un impatto positivo su Super Mario Bros, è impossibile dire se sia stato effettivamente così. Come al solito, ci sono molti fattori in gioco quando si tenta di prevedere o si analizza la performance al box office di un titolo, senza contare che tutte le recensioni sono sempre soggettive e ogni film parla al singolo spettatore in modo sempre diverso.

Nel frattempo, mentre i fan attendo l'annuncio ufficiale di un sequel, Super Mario Bros continua a fare record al box office.