Super Mario Bros: il merchandise realizzato per McDonald's trapela online!

Come spesso accade, con i franchise cinematografici dedicati alla famiglia e al mondo dei più piccoli, spesso il merchandise sfrutta parecchio il potenziale economico del brand di turno, ed è quanto accadrà anche con l'arrivo di Super Mario Bros. In particolare, il film verrà sponsorizzato dai nuovi Happy Meal in arrivo in tutti i McDonald's.

In anticipo rispetto ai tempi di annuncio, è stata condivisa online la foto di un volantino di un McDonald's giapponese che mostra la collaborazione della catena di fast-food con il film Super Mario Bros. Il volantino mostra un programma in tre fasi. La prima fase offre quattro giocattoli del film Super Mario Bros. e la seconda ne offre altri quattro, per un totale di otto Happy Meal. Il primo gruppo sarà disponibile tra il 23 e il 29 dicembre. Il secondo, invece, tra il 30 dicembre e il 5 gennaio.

Il primo gruppo di giocattoli per i più piccoli comprende Mario che salta fuori da un tubo verde, la Principessa Peach, Toad in un kart viola e Donkey Kong con una botte sulla spalla. Il secondo gruppo di giocattoli raffigura Mario nel suo kart rosso, Luigi con in mano quella che sembra una palla di fuoco, Bowser che respira fiamme e una Luma blu senza nome. I fan di Super Mario Bros. avranno il loro bel da fare se vogliono collezionare tutti e otto i giocattoli.

Va precisato che questo è un volantino giapponese di McDonald's, il che significa che non è necessariamente rappresentativo di eventuali partnership al di fuori del Giappone. È possibile che questi giocattoli non siano disponibili altrove e che, in caso contrario, vengano distribuiti secondo un calendario diverso. Tuttavia, i clienti non dovrebbero sorprendersi se McDonald's annuncerà presto una partnership con il film di Super Mario Bros.

The Super Mario Bros. Movie è una commedia d'avventura fantasy animata in CGI prodotta da Universal Pictures e Illumination in associazione con Nintendo e distribuita da Universal. Il film è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (che debutta alla regia) ed è stato scritto scritto da Matthew Fogel, con un cast vocale che oltre a Chris Pratt come voce di Mario e Anya Taylor-Joy come principessa Peach, include anche Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Sebastian Maniscalco, Charles Martinet e Kevin Michael Richardson.

