Super Mario Bros, John Leguizamo commenta la notizia del reboot!

L'arrivo del film d'animazione di Super Mario Bros è ormai ufficiale, John Leguizamo, interprete di Luigi nel live action del 1993, ha colto l'occasione per commentare la news del reboot e parlare del film, di cui si è definito fiero dopotutto. E sarebbe uno dei pochi, perché gli altri attori definirono l'esperienza "non semplice".

Bob Hoskins, che interpretava il mitico Mario, ha infatti in passato definito la pellicola il "lavoro peggiore" di sempre. L'esperienza è stata infatti resa infernale dai registi, che erano in due, marito e moglie, i quali non avevano sempre le idee chiare. Secondo Hoskins "la loro arroganza è stata presa per talento. Dopo tante settimane fu proprio il loro agente a dire loro di andare via dal set!" I due, infatti, sforarono decisamente di tanto il tempo previste per la realizzazione, e questo non ha reso molto contenti gli attori e gli addetti ai lavori.

L'unico a spendere qualche buona parola per la pellicola è proprio John Leguizamo, che però chiarisce che sono stati fatti tanti errori ai tempi. L'attore si è detto entusiasta dell'arrivo di un reboot, e ha pubblicato un post su twitter per esprimere la sua gioia e commentare un dettaglio del casting. "Sono felice che #SuperMarioBros abbia ottenuto un reboot! Ovviamente è abbastanza iconico. Ma è un peccato che siano diventati tutti bianchi! Nessun Latinx nel cast! Un innovativo casting color-blind era stato fatto nell'originale! Inoltre sono l'unico che sa come far funzionare questo film se parliamo di sceneggiatura!". Potete trovare il post in fondo all'articolo.

Nel frattempo anche sul web si parla del nuovo reboot, e i fan di Super Mario sembrano non gradire la scelta di Chris Pratt, che darà la voce all'iconico protagonista. Voi cosa ne pensate?