Super Mario Bros, per Jack Black: 'Pedro Pascal è il prossimo villain, Wario'

Pedro Pascal, attore ormai in grande ascesa per The Mandalorian a The Last of Us, è stato invitato qualche tempo fa al Saturday Night Live Show: durante la sua esibizione, Pascal ha interpretato Super Mario nel crossover Super Mario Kart e SNL: uno sketch che ha divertito moltissimi, ma soprattutto ispirato altri, come Jack Black.

L'attore del School of Rock ha infatti affermato che vedrebbe benissimo Pascal nei panni di Wario: effettivamente il pubblico ha concordato con lui, vista la somiglianza e soprattutto il baffo caratteristico e intramontabile di Pascal.

Ecco cosa ha affermato Black: "Sai, e se ci fosse un cattivo più potente e più malvagio? Allora potrei aver bisogno di essere trasformato per aiutare Mario e gli altri a difendere il nostro universo da qualche altra forza invisibile del male. Stai pensando quello che sto pensando io? Wario. Pedro Pascal è Wario."

Chiaramente Black sta solamente ipotizzando un possibile casting per un altrettanto possibile sequel: nel frattempo Super Mario Bros ha raggiunto il miglior debutto nella storia di illumination e dei videogame: si parla di 195 milioni d'apertura in 5 giorni nel Nord America.

Vedreste bene Pedro Pascal per il ruolo di Wario in un possibile sequel di Super Mario Bros con Anya Taylor-Joy e Chris Pratt? Fatecelo sapere nei commenti! Per concludere, vi ricordiamo che il film uscirà il 5 Aprile nelle sale italiane.