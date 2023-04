Super Mario Bros., Jack Black è un Bowser perfetto alla premiere del film!

Riuscire a immedesimarsi nel personaggio che si interpreta non è sempre il più facile dei compiti, neanche per gli attori più navigati: Jack Black non ha avuto questo problema, però, quando si è trattato di prestare la sua voce e le sue movenze al Bowser di Super Mario Bros., come l'attore stesso ci ricorda in queste ore.

Mentre sui social cominciano a girare spoiler di Super Mario Bros., infatti, la premiere losangelina del film con Chris Pratt e Anya Taylor-Joy ci permette di incontrare (seppur a distanza, almeno per noi fan italiani) i protagonisti del film che porterà sul grande schermo l'idraulico più famoso del mondo, compreso un Jack Black evidentemente a suo agio nei panni dello storico villain della saga videoludica.

Sul red carpet della prima che ha avuto luogo qualche ora fa a Los Angeles, infatti, la star di School of Rock e Tenacious D si è presentata indossando un completo che omaggia in maniera inequivocabile il malvagio re dei Koopa, con tanto di carapace coperto di aculei a far bella mostra di sé sulla parte posteriore della giacca. Cosa ne dite? Pensate che il buon Jack sia stato effettivamente la scelta giusta? Fatecelo sapere nei commenti! Anya Taylor-Joy, intanto, è tornata a parlare della sua Peach.