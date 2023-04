Super Mario Bros, l'inquietate teoria dei fan: Toad è un villain e lavora per Bowser

Mentre Super Mario Bros si prepara a diventare il primo film del 2023 a superare il miliardo al box office mondiale, spopola sulla rete un'inquietante teoria dei fan dedicata al celebre personaggio Nintendo Toad.

Se avete visto il film Illuminato e Nintendo distribuito da Universal, forse vi sarete accorti che durante la storia Bowser viene informato sul viaggio di Mario e Peach da una misteriosa spia, la cui identità però non viene mai rivelata, nemmeno nelle scene post credit di Super Mario Bros. Di certo avrete capito dove stiamo andando a parare: secondo l'utente di Reddit u/RapidlyFumbling, infatti, l'informatore di Bowser non è altri che Toad.

Secondo l'appassionato, Toad era l'unico membro della cerchia ristretta di Peach in grado di fornire queste informazioni al villain interpretato da Jack Black. Era anche "il più libero" della sua specie, dato che ha potuto partecipare al matrimonio e svolgere diversi compiti per la principessa. La teoria va addirittura oltre, sostenendo che Super Mario Bros avrebbe inizialmente dovuto svelare la vera natura di villain di Toad, sottotrama che sarebbe stata successivamente rimossa per questioni di minutaggio.

Voi cosa ne pensate? Il fatto che l'identità della spia di Bowser non venga rivelata nel film fa effettivamente pensare a qualche sequenza tagliata, ma possibile che fosse proprio Toad il traditore? Magari l'edizione home video di Super Mario Bros farà luce su questo mistero, a meno che la vicenda non sia destinata a continuare in un sequel che, visti gli incassi spaziali, sembra già dietro l'angolo.