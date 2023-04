Super Mario Bros, incassi da record nel secondo weekend: superati i 300 milioni negli USA!

Contro ogni aspettativa della critica, Super Mario Bros continua a volare alto al box office, collezionando cifre spaziali e superando, negli USA, pellicole come Frozen 2 che nel 2019 segnò il record di incassi in due settimane. I risultati raggiunti negli incassi casalinghi sono più che soddisfacenti.

Nel suo secondo weekend in sala negli Stati Uniti il film ha incassato 87 milioni di dollari, superando eccelsi predecessori come Top Gun: Maverick che, l'hanno scorso aveva conquistato il primato di film con maggior incasso dell'anno. La possibilità che Super Mario Bros possa superare il miliardo, vedendo le proiezioni di incasso, si fa sempre più vicina. Nonostante la grande sfasatura tra pubblico e critica, la pellicola sembra aver avuto un impatto più che positivo nelle sale.

In un periodo di torpore del cinema mondiale, con cinecomic come Ant-Man 3 e Shazam 2 che non hanno raggiunto buoni risultati in termini di incassi e pellicole di grandi autori attualmente in lavorazione, si sente quasi il bisogno di film che riescano, in qualche modo, a risvegliare il pubblico e riportare le persone in sala. L'incasso totale collezionato da Super Mario Bros nelle prime due settimane di programmazione negli USA è di ben 347,8 milioni di dollari.

Nel frattempo Super Mario Bros è stato il miglior lunedì al cinema dell'Illumination che negli ultimi anni ha prodotto tantissimi film d'animazione di successo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!