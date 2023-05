Super Mario Bros impressionante: quinto miglior film animato di sempre, supera Toy Story 4

Con la data di uscita in digitale di Super Mario Bros ormai vicinissima, gli incassi del fenomeno animato Illumination e Nintendo distribuito da Universal hanno iniziato a rallentare, ma il risultato ottenuto finora è a dir poco storico.

Con un totale di 1,165 miliardi di dollari incassati a livello globale, infatti, Super Mario Bros è attualmente il quinto miglior risultato di sempre per il cinema d'animazione, avendo superato Minions - il titolo di punta, o meglio a questo punto 'l'ex' titolo di punta della Illumination - i cui incassi si attestano a 1,159 miliardi di dollari. Difficilmente il titolo Nintendo, che nello scorso week-end in Nord-America ha incassato appena 1 milione di dollari, e che appunto si appresta a debuttare sul mercato digitale dal 16 maggio e poi in quello home-video fisico a giugno, riuscirà a superare Gli incredibili 2 di Pixar, a quota 1,243 miliardi di dollari, ma di certo il titolo Nintendo può ritenersi a dir poco soddisfatto della sua performance.

Al quinto posto, infatti, Super Mario Bros si trova esattamente al centro della top 10 dei maggiori incassi di sempre per il cinema d'animazione, attualmente composta come segue:

Il re leone (2019) - 1,663 miliardi Frozen II - 1,453 miliardi Frozen - 1,284 miliardi Gli incredibili 2 - 1,243 miliardi Super Mario Bros - 1,165 miliardi Minions - 1,159 miliardi Toy Story 4 - 1,073 miliardi Toy Story 3 - 1,067 miliardi Cattivissimo Me 3 - 1,034 miliardi Alla ricerca di Dory - 1,029 miliardi

Non stupisce dunque che Nintendo abbia annunciato la nascita della Nintendo Pictures, una nuova etichetta sotto la quale saranno pubblicati tutti i futuri adattamenti cinematografici tratti dalle proprietà intellettuali della famosa azienda giapponese.