Super Mario Bros: i gadget ufficiali confermano un nuovo personaggio?

Dopo l'uscita del trailer di Super Mario Bros nella versione Nintendo 64, un nuovo dettaglio è emerso dal merchandise ufficiale del film. Realizzato in collaborazione con l'Happy Meal di McDonald's, i nuovi gadget svelerebbero la presenza di un personaggio, non ancora annunciato.

La pellicola, in arrivo il prossimo anno e diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic, racconterà la storia dell'idraulico più famoso del mondo e del suo tentativo di salvare la principessa Peach, rapita dal nemico Boswer.

Mario, per riuscire nell'impresa, dovrà viaggiare attraverso galassie lontane e trovare le Power Star, energia vitale per la stazione spaziale controllata da Rosalina e ''madre adottiva'' delle Lume (stelle cadenti che non hanno ancora scoperto il loro scopo). Proprio la presenza di questo personaggio, introdotto nel merchandise ufficiale - in collaborazione con McDonald's - attraverso i canali social del film, appare oramai certa nonostante l'assenza nei vari trailer già rilasciati.

Nonostante una scelta di casting criticata da John Leguizamo, non vediamo l'ora di poter mettere le mani sul progetto - in lavorazione da ben 7 anni. Super Mario Bros rappresenta l'infanzia di milioni di persone nate tra gli anni '80 e '90 che non vedono l'ora di ritornare un po' bambini, con le avventure del mitico idraulico e suo fratello Luigi