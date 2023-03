Super Mario Bros. - Il Film, sul web compaiono spoiler del film animato

A pochi giorni dall'uscita nelle sale sul web sono comparsi diversi spoiler che riguardano Super Mario Bros. - Il Film, che porterà l'iconico personaggio del franchise videoludico sul grande schermo. Nonostante il materiale di partenza sia molto conosciuto ci sono alcuni dettagli che potrebbero risultare inaspettati al pubblico.

E proprio per questo è consigliabile stare molto attenti a non incorrere in anticipazioni che potrebbero rovinare la sorpresa agli spettatori.

L'hype intorno all'uscita del film sta aumentando di giorno in giorno nonostante lo scetticismo generale per la scelta di Chris Pratt come voce originale del protagonista, l'idraulico Mario, impegnato insieme al fratello Luigi (Charlie Day) nella ricerca di una principessa imprigionata (Anya Taylor-Joy).



Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, l'opera cinematografica è basata sulla serie di videogiochi dell'omonimo protagonista.

Ricco il cast vocale originale del film, che comprende Jack Black nel ruolo di Bowser, Keegan-Michael Key in quello di Toad e Seth Rogen nei panni di Donkey Kong, con Fred Armisen, Sebastian Maniscalco, Khary Phayton ed Eric Bauza.



E proprio quest'ultimo potrebbe essere il personaggio principale di un altro filone cinematografico dedicato all'universo di Super Mario.

Seth Rogen vorrebbe un film su Donkey Kong, uno dei personaggi più apprezzati legati all'immaginario di Mario.

Siete pronti a tornare nel mondo incredibile di Super Mario Bros. con il lungometraggio animato prodotto e distribuito da Universal Pictures e Illumination Entertainment?