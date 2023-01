Super Mario Bros Il Film, svelati altri nuovi giocattoli promozionali!

Nelle ultime ore online sono comparse immagini di nuovi giocattoli promozionali di Super Mario Bros. Il Film. Una fuga di notizie in piena regola. Su Reddit sono state pubblicate delle foto di oggetti del lungometraggio animato immortalati in negozi Walmart in Virginia. Action figure e gadget, nonché una versione di Bowser.

I protagonisti del film sono dotati di accessori, tra cui Luigi, che ha con sé l'immancabile torcia a luce gialla. Oltre alle foto è stato condiviso un video in cui si vede Bowser sputafuoco in azione: il giocattolo è dotato di una luce rossa all'interno della bocca ed è possibile versare dell'acqua all'interno del personaggio per fargli emettere 'fumo'. L'effetto creato è molto bello e appassionerà i fan di Super Mario. Non perdetevi il trailer di Super Mario Bros. Il Film.



Super Mario Bros. Il Film, tratto dal celebre franchise di videogiochi, racconta la storia di un idraulico di nome Mario impegnato in un viaggio in un labirinto sotterraneo insieme al fratello Luigi, mentre cerca di salvare una principessa catturata. Il cast vocale del film comprende Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Seth Rogen e Fred Armisen.



Scoprite il trailer della versione Nintendo 64 di Super Mario Bros. Il Film, in uscita nelle sale USA il prossimo 7 aprile.