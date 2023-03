Super Mario Bros. - Il Film, Seth Rogen vuole un film su Donkey Kong

In una recente intervista a Comicbook, la star di The Fabelmans Seth Rogen ha alimentato i desideri dei fan e le voci che da tempo si rincorrono con insistenza sul possibile spin-off su Donkey Kong, il personaggio a cui l'attore presta la voce nel nuovo lungometraggio Universal, Super Mario Bros. - Il Film.

"Sarebbe divertente. Onestamente mi sono divertito molto a farlo e penso che sia un mondo grande, gigantesco, e sembra essere qualcosa che le persone sono entusiaste di vedere" ha dichiarato Rogen.



Così come il famoso idraulico - non perdetevi il trailer di Super Mario Bros. - Il Film - anche Donkey Kong ha un background di tutto rispetto; oltre al classico gioco insieme a Super Mario, il personaggio è stato protagonista di una trilogia intitolata Donkey Kong Country e altri famosi titoli.

Nei numerosi videogiochi le storie sono aumentate e il materiale di partenza per un film è sicuramente interessante.



"Penso che nel film e nel videogioco tutto ciò che sai di Donkey Kong è che lancia barili e non gli piace molto Mario. Onestamente, mi sono imbattuto in questa idea che odi Mario, sono cordiali tra loro e hanno un rapporto contraddittorio. È infastidito, non vuole fermarsi con lui e che vorrebbe vivere quest'avventura senza la sua presenza. Per me è stato divertente, come una sorta di base del personaggio nato dalla mitologia dei giochi" ha confessato Rogen.



Com'è stato annunciato il film con Chris Pratt cambierà l'albero genealogico di Donkey Kong!