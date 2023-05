Super Mario Bros. è il film con rating negativo ad aver incassato di più in America

Super Mario Bros. ha appena superato un altro record, questa volta dal sapore agrodolce. Il film animato targato Illumination e Nintendo è infatti diventato il più grande successo al botteghino statunitense con un punteggio insufficiente da parte della critica su Rotten Tomatoes.

Ultimamente il CEO di Sony ha parlato in maniera entusiastica di Super Mario Bros. specificando come sarà fondamentale per l’industria dell’intrattenimento lavorare con personaggi iconici per interi decenni per mantenersi sostenibile.

Il grande successo di Super Mario Bros. per quanto riguardi gli incassi al box office, però non è andato di pari passo con l’apprezzamento della critica, che, andando contro le idee del pubblico, ha avuto pareri discordanti sulla trasposizione del celebre personaggio dei videogame.

Le due cose messe insieme hanno permesso al film di Aaron Horvath e Michael Jelenic di accaparrarsi un altro record, per quanto dai risvolti non del tutto positivi.

Con un punteggio del 59% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes e con un incasso domestico stimato a oltre 549 milioni di dollari, Super Mario Bros. è diventato infatti il maggior successo commerciale etichettato come ‘marcio’ dall’influente sito internet, superando il remake de Il Re Leone e prendendosi il quattordicesimo posto della classifica assoluta in termini di ricavi nel mercato del nordamericano.

Il film è già diventato il quarto prodotto animato di tutti i tempi per quanto riguardi la classifica mondiale e siede al ventitreesimo posto assoluto.

A dispetto del giudizio della critica, il grande successo commerciale di Super Mario Bros. è sotto gli occhi di tutti ed è dunque certificato da numeri incredibili che hanno portato Nintendo a rivedere i propri piani e a creare un’etichetta destinata alle produzioni cinematografiche tratte dai propri successi.