Super Mario Bros - Il Film, tutti i protagonisti nel poster ufficiale di Nintendo!

Nintendo e Illumination hanno pubblicato sui social il poster ufficiale di Super Mario Bros - Il Film, adattamento animato del celebre videogioco, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic. L'uscita del film è prevista il prossimo 7 aprile e l'attesa dei fan per il lungometraggio aumenta sempre di più.

Nel poster ufficiale di Super Mario Bros - Il Film compaiono tutti i protagonisti del film, da Mario a Luigi, fino alla Principessa Beach, un Koopa volante, Kamek, Donkey Kong e Toad.



Dietro ai protagonisti il manifesto mostra alcuni degli elementi maggiormente riconoscibili del mondo di Super Mario come il Regno dei Funghi, il Castello di Bowser e la Strada dell'Arcobaleno.

Il poster non è il primo ad essere distribuito ma è certamente quello più ricco di dettagli e che comprende tutti i personaggi principali del lungometraggio.



Nei mesi scorsi era stata criticata la scelta di Chris Pratt come voce del protagonista. La star di Guardiani della Galassia guida un cast vocale che comprende anche Anya Taylor-Joy per la Principessa Peach e Charlie Day per Luigi. Oltre a loro presenti anche Seth Rogen, Jack Black, Keegan-Michael Key, Kevin Michael Richardson e Fred Armisen.



Sul nostro sito potete recuperare l'approfondimento su Super Mario Bros - Il Film, che porterà nelle sale cinematografiche i fan del personaggio Nintendo e non solo.

Siete pronti a tornare nel coloratissimo mondo di Super Mario Bros?