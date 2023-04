Super Mario Bros. Il film non rovinerà l'infanzia di nessuno, rassicura Chris Pratt

Non è raro che un film, cavalcando il successo del videogioco a cui è ispirato, finisca non soltanto col cadere in basso, ma addirittura col distruggere l'infanzia di molte persone appassionate del franchise: accadrà lo stesso con Super Mario Bros. - Il film? No, secondo Chris Pratt (doppiatore del protagonista).

Così ha dichiarato Pratt in un'intervista a THR: "Ha senso, ero piuttosto nervoso quando me l'hanno offerto. Ho pensato: 'Wow, cerchiamo di non rovinare tutto'. Ecco il presupposto su cui si basa il film, almeno secondo me. Le persone sono appassionate di questo personaggio e probabilmente ne hanno visti molti altri finire rovinati per sempre. Un gesto cinico: molte pellicole vengono realizzate soltanto per la portata del titolo. Ho creduto lo stesso con il film sui Lego. Ero tipo: 'Come diamine hanno intenzione di realizzare un film sui Lego? Com'è possibile? E poi Chris [Miller] e Phil [Lord] hanno realizzato questo film incredibile, di cui tra l'altro ho fatto parte, fino ad adorarlo completamente". Se non l'hai ancora letta, ecco la recensione di The LEGO Movie.

Ha inoltre aggiunto: "Insomma, ci ritroviamo davanti a una grande sfida. Solo perché un prodotto ha raggiunto il successo non significa che il film relativo sarà soddisfacente, d'altronde conosciamo moltissimi casi in cui pessime storie hanno rovinato l'infanzia di molte persone. Ecco spiegata tutta la pressione emotiva, ma, per fortuna, siamo riusciti a non cadere nella trappola".

E voi cosa ne pensate? Il film in uscita il 5 aprile 2023 distruggerà l'infanzia di molti spettatori, o riuscirà a rinnovare l'interesse per la saga? Ad anticipare una risposta (seppur provvisoria) sono le prime reazioni al film Illumination di Super Mario Bros.