Super Mario Bros, il film Nintendo vola (o va a funghi) verso il miglior esordio del 2023

Dopo aver perso la testa per Anya Taylor Joy vestita da Peach alla premiere di Super Mario Bros, torniamo sulla Terra e diamo un'occhiata alle prime previsioni degli analisti per il box office del nuovo film animato della Illumination, co-prodotto con Nintendo e distribuito da Universal Pictures.

Secondo Deadline, infatti, Super Mario Bros dovrebbe debuttare con il miglior esordio del 2023, grazie ad un incasso del primo week-end che stando alle prime analisi di mercato degli addetti ai lavori potrebbe attestarsi intorno ai 225 milioni di dollari: i monitoraggi affermano che il nuovo film della Illumination attirerà a se oltre 125 milioni di dollari nei due mercati nordamericani (Stati Uniti e Canada) e altri 100 milioni dai mercati internazionali, nei quali comincerà a spuntare - proprio come un fungo - già da domani mercoledì 5 aprile.

Chiaramente si tratterebbe di un ottimo risultato, anche se come al solito il dato importante sarà quello della tenitura nelle prossime settimane, che verrà influenzata dal responso della critica e dalle reazioni dei primi spettatori. Al momento, lo ricordiamo, l'esordio migliore del 2023 appartiene ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che a febbraio ha incassato 225,3 milioni di dollari al suo debutto nelle sale cinematografiche: tuttavia, il film Marvel non è stato in grado di mantenere un buon ritmo, e ha fatto registrare cali vertiginosi nelle settimane successive.

