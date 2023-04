Super Mario Bros, il film Nintendo resterà in testa al box office anche questo week-end?

Dopo un secondo week-end ricchissimo per Super Mario Bros, il campione d'incassi di Illumination co-prodotto da Nintendo e distribuito da Universal Pictures riuscirà a dominare anche il terzo fine settimana di aprile 2023?

A quanto pare si, dato che secondo un nuovo rapporto di Variety Super Mario Bros. non si farà spaventare dalla nuova uscita La casa - Il risveglio del male, che dovrebbe esordire al secondo posto senza entrare in conflitto con il film d'animazione per tutta la famiglia, vista la differenza di target. L'adattamento del videogioco dovrebbe incassare altri 45-50 milioni circa nel mercato nordamericano durante il suo terzo fine settimana, una cifra che chiaramente andrà sommata con il totale raccolto dai mercati internazionali: al momento della stesura di questo articolo, Super Mario Bros è a quota 716 milioni di dollari a livello globale, e il risultato di questo fine settimana sarà fondamentale per la sua corsa verso il tetto del miliardo.

Dall'altra parte, il nuovo film della saga de La casa dovrebbe incassare tra i 15 e i 25 milioni di dollari nel suo week-end di debutto, che dovrebbero garantirgli il secondo posto e un successo immediato considerando il budget di appena 15 milioni. Seguiranno poi il thriller d'azione di Guy Ritchie The Covenant che dovrebbe debuttare con 6 milioni di dollari, e la commedia horror di Ari Aster Beau ha paura, che punta più o meno alla stessa cifra.

Nel frattempo, scoprite la nuova edizione home video di Super Mario Bros esclusiva di GameStop.