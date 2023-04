Super Mario Bros, per via del film Nintendo cambierà per sempre il nome di un personaggio!

Il successo incredibile di Super Mario Bros non sta lasciando il segno solo sul Box office del 2023 e i record all-time dei film d'animazione, ma a quanto pare anche nel roster ufficiale di Nintendo.

L'account ufficiale giapponese di Nintendo ha annunciato che "Spike" sarà il nome ufficiale del famoso personaggio Nintendo protagonista del gioco 'Wrecking Crew': sebbene Spike fosse già il suo nome ufficiale sia nelle versioni del gioco negli Stati Uniti e in Europa, nella versione giapponese il personaggio era originariamente chiamato "Blackie". Curiosamente, la notizia ha scioccato i fan di tutte le regioni, dato che molti appassionati nord-americani ed europei non sapevano che Spike avesse un nome diverso nella versione giapponese.

La scelta è legata proprio all'uscita del nuovo film Illumination dedicato a Super Mario Bros, che debutterà nei cinema del Giappone nei prossimi giorni: nel film doppiato in giapponese, Spike sarà riconosciuto con questo 'nuovo' nome ufficiale anche nei titoli di coda del film. Spike, alias Foreman Spike, ha fatto il suo debutto nel 1985 nel gioco 'Wrecking Crew' per Nintendo Family Computer, due anni prima della sua uscita europea e nordamericana nel 1987. Dal suo debutto, il personaggio è apparso in una manciata di giochi come WarioWare Gold, NES Remix e titoli solo per il Giappone come Wrecking Crew '98.

