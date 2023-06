Super Mario Bros. - Il Film, i lead delle nuove action figure del film Universal!

Jakks Pacific potrebbe proporre sul mercato nuove action figure di Super Mario Bros. - Il Film. Dopo aver proposto sul mercato i protagonisti principali in occasione dell'uscita del film nelle sale ad aprile, ora potrebbero essere disponibili altri personaggi in lavorazione come Cat Mario, Peach in tuta da corsa e Kamek.

L'indiscrezione arriva da un leak comparso sui social che anticipa il prezzo di 19,99 dollari ad action figure. Pare che siano state effettivamente individuate in un Walmart ed un'immagine è stata condivisa su Twitter.



Cat Mario mostra un Question Block come accessorio, Kamek ha la sua bacchetta magica e Peach è accompagnata da una Blue Shell.

Super Mario Bros. - Il Film ha ottenuto grande successo al box-office e tra i critici, elevandosi tra i lungometraggi tratti da un videogioco e spazzando via il ricordo del live action flop degli anni '90 con protagonisti Bob Hoskins e John Leguizamo.



Ci sarà un seguito del film? Al momento, Chris Pratt ha escluso un sequel di Super Mario. La star di Guardiani della Galassia è stata scelta come voce del protagonista, scatenando le proteste dei fan. Tuttavia, pare che la performance vocale di Pratt sia piaciuta alla maggior parte degli spettatori che hanno assistito in sala al film. Nel cast vocale anche Seth Rogen nel ruolo di Donkey Kong e Anya Taylor-Joy nel ruolo della principessa Peach.



Non perdetevi la nostra recensione di Super Mario Bros. - Il Film.