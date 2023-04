Super Mario Bros, il film Illumination svela chi ha creato i mitici Go-Kart Nintendo!

Dopo aver spulciato le 5 curiosità che forse non sapete su Super Mario Bros, vi segnaliamo che il nuovo film Illumination e Nintendo nasconde anche un simpatico easter-egg dedicato ai mitici Go-Kart di Super Mario.

Come di certo saprete, una delle serie di videogiochi spin-off più famose del parco titoli Nintendo è proprio quella di Mario Kart, una saga che trasforma il mondo platform di Super Mario in mondo racing-game, nel quale tutti i principali personaggi, da Mario a Luigi, da Bowser a Peach e chi più ne ha più ne metta, si sfidano in appassionanti e coloratissime gare di go-kart. Ebbene, come intravisto anche nel trailer di Super Mario Bros, i go-kart hanno un ruolo anche nel film Illumination co-prodotto da Nintendo.

(VI RICORDIAMO CHE L'ARTICOLO È CONTRASSEGNATO COL ROSSO DEGLI SPOILER)

Nel film di Super Mario Bros, infatti, viene rivelato che i Kart usati da Mario, Peach e Toad sono creati dai Kong del Regno della Giungla: durante la trama, Mario, Peach e Toad si recano nel Regno della Giungla in missione per arruolare l'esercito di Kong allo scopo di allearsi contro Bowser, ma Cranky Kong inizialmente rifiuta la richiesta. Quando però Mario accetta di combattere Donkey Kong nell'arena (e riesce a vincere la sfida), Cranky Kong accetta l'alleanza e quando Mario e Peach si trovano a dover radunare il nuovo esercito, i Kong creano i kart per permettere ai soldati di raggiungere il mondo di Bowser.

Non è dato sapere se l'idea che i Kong abbiano inventato i kart nel mondo di Super Mario Bros - Il film valga anche per i videogame, ma di certo spiegherebbe come mai le bucce di banana rappresentino un pericolo costante nella serie!