Super Mario Bros. - Il Film, l'honest trailer prende in giro il ralenti di Zack Snyder!

Super Mario Bros. - Il Film sta ottenendo ottimi riscontri dal pubblico e dalla critica e sul web non mancano le parodie e i meme che coinvolgono il film animato. Screenjunkies ha pubblicato un nuovo honest trailer che ironizza sulla tecnica del ralenti, utilizzata spesso nei suoi film da un regista molto noto.

Si tratta di Zack Snyder, e il video lo immagina come futuro regista di un adattamento di Max Payne, celebre videogioco con l'azione al ralenti come marchio di fabbrica. Chiaramente Snyder viene ritenuto adatto per questo ipotetico film perché titoli come 300, Sucker Punch e Justice League sono caratterizzati da parecchie sequenze al rallentatore.



Super Mario Bros. - Il Film è riuscito laddove parecchi altri adattamenti di videogiochi celebri, da Street Fighter a Double Dragon, non erano riusciti: trasferire la popolarità di un videogame nel mondo cinematografico.

Grazie al miglioramento delle tecniche di computer grafica, nel corso degli ultimi anni diverse produzioni si sono cimentate in questa tipologia di cinema, con risultati alterni.



Nel cast vocale di Super Mario Bros. - Il Film ci sono Chris Pratt nel ruolo di Mario, Charlie Day nel ruolo di Luigi e Anya Taylor-Joy nei panni della principessa Peach. Seth Rogen vorrebbe un film su Donkey Kong, personaggio che la star di The Fabelmans doppia nel film su Super Mario.



Non perdetevi la nostra recensione di Super Mario Bros. - Il Film, uscito qualche settimana fa nelle sale cinematografiche.