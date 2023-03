Super Mario Bros - Il Film, Chris Pratt e Charlie Day inorriditi dalla teoria dei funghi

Nel corso di un'intervista per Comicbook, Chris Pratt e Charlie Day, voci protagoniste del prossimo capitolo cinematografico sul franchise videoludico Super Mario Bros. hanno commentato una celebre teoria dei funghi che risale agli anni '90 e che ha fatto discutere gli appassionati di Super Mario Bros. per decenni.

Nel manga Super Mario 64 del 1996 venne rivelato che i funghi 1-Up hanno avuto origine dai corpi morti di Mario; in base a questa teoria, ogni volta che Mario nei giochi mangia i funghi commette un atto di autocannibalismo. Un dettaglio che ricorda molto The Last of Us e considerato non canonico da Nintendo ma chiaramente facente parte della narrazione ufficiale di Mario.



"Questa cosa mi fa venire ancora meno voglia di mangiare funghi. È davvero incredibile che l'abbiate trovato" ha esclamato Pratt. Inorridito dall'informazione, Charlie Day ha dichiarato:"Questa cosa mi porta a chiedere se vengono sepolti perché è sulla Terra con quel fungo che gli cresce dietro. È dark, amico. Non mostratelo a mio figlio". Ci saranno molte citazioni sul videogioco. La colonna sonora del film avrà molti riferimenti al gioco di Super Mario Bros., come ha confermato il compositore.



Super Mario Bros. - Il Film racconta la storia di un idraulico di nome Mario (Chris Pratt) che si trova in un labirinto sotterraneo con suo fratello Luigi (Charlie Day) impegnato nel salvare una principessa catturata (Anya Taylor-Joy).

Non perdetevi l'ultimo appassionante trailer di Super Mario Bros. - Il Film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic.