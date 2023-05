Super Mario Bros. - Il Film, il CEO di Sony entusiasta del film animato campione d'incassi

Super Mario Bros. - Il Film è ormai un successo planetario, con oltre un miliardo di dollari d'incasso dal giorno della sua uscita nelle sale cinematografiche il mese scorso. Tra i fan del lungometraggio anche Kenichiro Yoshida, CEO di Sony, che oltre ad aver visto ed elogiato il film ha confessato la sua passione per il videogioco.

Secondo Yoshida, il personaggio e la longevità dell'IP (proprietà intellettuale) sono la direzione verso la quale Sony dovrebbe proseguire:"Un IP adorabile può sopravvivere 30, 50 o 100 anni. Questo è ciò su cui vorremmo investire per una crescita sostenibile".



D'altronde la prima apparizione di Mario risale al 1981 e nel corso dei decenni successivi il personaggio ha spopolato in diversi videogiochi, diventando una delle più grandi icone videoludiche di tutti i tempi. Il successo di Super Mario Bros. - Il Film darà il via probabilmente anche ad altri sequel e film derivati dal primo capitolo.



Seth Rogen vorrebbe uno spin-off su Donkey Kong, uno dei personaggi presenti nel film animato e doppiato proprio dalla star di The Fabelmans.

Sony cercherà probabilmente di replicare il successo ottenuto dal primo film, che comprende nel cast vocale Chris Pratt nel ruolo di Mario, Charlie Day nei panni di Luigi e Anya Taylor-Joy in quelli della principessa Peach.



Non perdetevi la nostra recensione di Super Mario Bros. - Il Film, distribuito da Universal.