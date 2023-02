Super Mario Bros - Il Film, il cameo di Donkey Kong Country nel nuovo poster del film!

Illumination Entertainment e Nintendo hanno pubblicato un nuovo poster del lungometraggio Super Mario Bros - Il Film, che mostra i personaggi principali in corsa sui mezzi di trasporto al fianco della Principessa Peach. Tra di loro anche Donkey Kong a bordo di un kart sul quale compare un piccolo dettaglio notato da Andre Segers.

Ricordate Donkey Kong Country? Il videogioco venne distribuito per Super Nintendo nel 1994, riproponendo Donkey Kong ad un pubblico moderno e per questo motivo introducendo nuovi personaggi e concept maggiormente al passo coi tempi. Donkey Kong e Diddy Kong avevano diversi amici animali che potevano cavalcare nei vari livelli tra cui il pesce Enguarde, la rana Winky e proprio Rambi, il rinoceronte. Si tratta soltanto di un easter egg oppure di un indizio della trama del film, per un ritorno al cinema di Super Mario che sembra possa essere davvero spettacolare.

È stato proprio il fondatore di GameXplain a notare un piccolo ornamento sul kart che sembra ritrarre Rambi, il celebre rinoceronte di Donkey Kong Country.

La voce di Donkey Kong nel film sarà di Seth Rogen. La presenza di Rambi potrebbe essere una conferma delle voci che vorrebbero uno spin-off interamente dedicato a Donkey Kong.



Nel frattempo scoprite quando esce in Italia Super Mario Bros - Il Film, atteso dai fan del videogioco Nintendo di tutto il mondo.

Nel cast vocale del film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, anche Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach e Charlie Day nel ruolo di Luigi.