Super Mario Bros: il film cambierà l'albero genealogico di Donkey Kong!

Super Mario Bros. uscirà nelle sale italiane il 5 aprile 2023 portando di nuovo sul grande schermo l’eroe leggendario creato da Nintendo negli anni ’80 e diventato un’icona dei videogiochi e della cultura pop. Intanto, un sito web ufficiale porta alla luce un cambiamento importante nel racconto legato a uno dei personaggi del franchise.

Super Mario non ha bisogno di troppe presentazioni: il protagonista che dà il nome al franchise è un personaggio conosciuto e amato da generazioni di ragazzi in tutto il mondo così come i tanti personaggi più o meno secondari della sua pluridecennale storia passata anche attraverso un dimenticabile live action del 1993.



Tra questi, uno dei più importanti, riconosciuti e originali è sicuramente il gorilla Donkey Kong, che già dal 1981 si è visto dedicare videogiochi, serie animate e apparizioni più o meno importanti nell’universo dell’idraulico italiano più famoso di sempre.



E mentre il compositore della colonna sonora di Super Mario Bros. ci promette tantissimi riferimenti al videogiochi, scopriamo da sito web ufficiale giapponese che il nuovo film cambierà la genealogia dello scimmione rispetto a quella canonica delle varie saghe videoludiche: nel profilo promozionale dedicato a Donkey Kong, questi viene infatti descritto come il figlio di Cranky Kong piuttosto che come suo nipote.

In rete sono quindi esplose le discussioni tra i fan che, sui social e sui forum dedicati, cercano ora di capire quale versione della storia sia da considerare come ufficiale e quali saranno le sorprese per il futuro del personaggio.



Di certo la scelta della Universal acquista significato data la complicata e confusa timeline di Donkey Kong sviluppatasi negli anni attraverso tante versioni differenti del gorilla lancia barili e nella possibilità, tutt’altro che remota, di voler sviluppare uno spin-off incentrato sulla figura del personaggio creato da Shigeru Miyamoto.



In attesa dello sbarco nei cinema del film doppiato da Chris Pratt e Anya Taylor-Joy, vi lasciamo con il trailer di Super Mario Bros.