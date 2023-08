Super Mario Bros: il film del 1993 tornerà al cinema in versione 4K

Grazie al successo planetario di Super Mario Bros, il film d'animazione della Universal Pictures co-prodotto da Illumination e Nintendo, anche il live-action del 1993 Super Mario Bros - The Movie tornerà sulla cresta dell'onda.

Il film, che vede Bob Hoskins nei panni di Mario e John Leguizamo nei panni di Luigi e include nel cast anche Dennis Hopper nei panni del presidente Koopa, è stato un flop assoluto sia di critica che di box office, ma per cavalcare la nuova scarica di popolarità di cui il franchise sta godendo a livello globale - ad oggi, sebbene molto probabilmente nei prossimi giorni sarà superato da Barbie, Super Mario Bros è il film col maggior incasso del 2023 - Crunchyroll ha annunciato che Super Mario Bros del 1993 tornerà al cinema in 4K a partire dal prossimo 15 settembre. Questa nuova distribuzione del film al momento riguarderà soltanto le sale giapponesi, ma vi terremo aggiornati su eventuali programmi riguardanti anche altri mercati, Italia inclusa.

In Super Mario Bros. del 1993, Mario Mario e Luigi Mario si ritrovano trasportati in una dimensione parallela dove tentano di salvare una donna di nome Daisy. A Dinohatten, gli idraulici scoprono un mondo in cui l'umanità si è evoluta dai dinosauri, piuttosto che dalle scimmie, e qui il presidente Koopa governa col pugno di ferro mentre è alla ricerca di un frammento di meteorite che gli permetterebbe di fondere i due mondi.

Nel frattempo, vi segnaliamo che Super Mario Bros è arrivato sul mercato streaming - dove, stranamente, non è riuscito a debuttare in prima posizione. Ma per colpa di quale film?