Super Mario Bros, nemmeno il fenomeno Nintendo sfonda in Cina: fine di un'era?

Super Mario Bros sta collezionando record su record al box office globale, ma anche in questo caso - com'è stato qualche mese per Avatar: La via dell'acqua di James Cameron - pure il film d'animazione di Universal, Illumination e Nintendo ha dovuto fare i conti con la grande muraglia della Cina.

Nella colossale apertura da quasi 400 milioni di dollari in cinque giorni a livello globale, infatti, Super Mario Bros in Cina ha incassato appena 12 milioni, un segnale fortemente indicativo di quanto Hollywood abbia perso lo smalto accumulato in quei territori nello scorso decennio, diciamo fino al 2019 compreso. Poi il covid ha cambiato tutto, ma secondo un'analisi di The Wrap le ragioni non si fermerebbero alla pandemia: il pubblico cinese ha infatti un sacco di film nazionali da guardare, e con un crescente senso di nazionalismo, scaturito a seguito delle recenti tensioni con l'Occidente, l'affetto per i blockbuster di Hollywood sta rapidamente svanendo.

Il messaggio è chiaro, per gli analisti: Hollywood non può più fare affidamento sulla Cina per accrescere gli incassare globali dei titoli ad alto budget, col Regno di Mezzo declassato da 'mercato più importante del mondo' a 'uno dei tanti mercati internazionali'. Del resto i numeri parlano da soli: dal 2020, il numero di film americani ammessi in Cina è precipitato da un record di 73 nel 2018 a circa 30 nel 2022, con incassi abbastanza generici per Minions 2: Rise of Gru (38 milioni) o The Batman (20 milioni) - per un paragone rapido, nel 2018 Aquaman incassava 298 milioni e nel 2017 Cattivissimo 3 faceva 153 milioni.

Già lo scorso dicembre il segnale era stato netto: Avatar: The Way of Water ha stabilito nuovi record per l'era post-covid in Cina (al punto da rimanere nelle sale molto più a lungo del previsto, con l'analista Chris Fenton, autore di 'Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, & American Business', che ha dichiarato: "L'unico marchio di Hollywood più grande della Marvel in Cina è James Cameron") ma anche in questo caso i suoi numeri sono stati nettamente inferiori agli anni precedenti, quando ad esempio nel 2017 Fate & the Furious incassava 391 milioni solo dalla Cina o addirittura Avengers: Endgame da quei territori portava a casa 620 milioni nel 2019.

Ora che anche Super Mario Bros ha incassato in Cina una cifra sostanzialmente trascurabile (basti pensare che in Italia, certamente non il mercato più importante d'Europa, il film Illumination è a 9 milioni, poco dietro alla Cina) forse Hollywood inizierà a guardarsi seriamente intorno. L'ultima chance potrebbe essere rappresentata da Fast & Furious 10, ma i segnali non sono molto promettenti.