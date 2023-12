Da Super Mario Bros Fast & Furious 10, tutti i nuovi film in uscita su Sky e su NOW

Su Sky Cinema e sulla piattaforma di streaming on demand NOW è in arrivo una programmazione ricchissima per Natale, con tante prime visioni di titoli attesissimi e un canale interamente dedicato alle feste con Sky Cinema Christmas.

Nei giorni delle feste – dal 18 dicembre al 6 gennaio - arriveranno su Sky Cinema e in streaming su NOW tre grandi campioni d’incassi come la divertente commedia di Fabio De Luigi Tre di troppo (dal 25 dicembre), il blockbuster d’animazione Super Mario Bros (dal 26 dicembre) e l’ultimo adrenalinico capitolo della saga di Fast & Furious, FAST X (dal 1° gennaio).

Ma non finisce qui: tra i titoli previsti anche l’action-thriller con Liam Neeson Retribution (dal 18 dicembre), il film drammatico con Jim Parsons Spoiler Alert (dal 20 dicembre), il blockbuster DC Comics Shazam! Furia degli Dei (dal 22 dicembre), il drammatico Armageddon Time - Il Tempo dell’Apocalisse (dal 24 dicembre), Cattiva Coscienza (dal 27 dicembre), L’ordine del tempo (dal 2 gennaio), il thriller con Alvaro Morte La Casa degli Oggetti (dal 5 gennaio) e Book Club 2 - Il Capitolo Successivo (dal 6 gennaio), attesissimo sequel della commedia di successo Book Club - Tutto può succedere.

Inoltre, dal 1° al 31 dicembre sarà disponibile Sky Cinema Christmas (canale 303), un canale interamente dedicato alla festa più attesa dell’anno, con oltre cinquanta titoli tra grandi classici e novità come Una notte violenza e silenziosa con David Harbour, star di Stranger Things e Black Widow. Infine, in occasione della prima tv di FAST X, sempre dall'1 al 12 gennaio si accenderà SKY CINEMA FAST & FURIOUS, un canale interamente dedicato alla saga con Vin Diesel.