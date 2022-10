Super Mario Bros, i fan americani lodano il doppiaggio italiano!

Super Mario Bros è una delle pellicole d'animazione più attese del 2023. Già all'epoca dell'annuncio del film, imperversarono le polemiche riguardo la scelta di Chris Pratt nel ruolo di Mario. Nonostante ciò, Universal e Illumination hanno continuato a lavorare con impegno alla pellicola.

Al New York Comic-Con è stato mostrato il primo teaser trailer di Super Mario Bros, adattamento cinematografico del celebre videogioco targato Nintendo. Portare al cinema un personaggio così iconico potrebbe essere un successo quanto un incredibile rischio. Le reazioni dei fan potrebbero essere di qualsiasi tipo. Illumination e Universal sembrano più che fiduciose riguardo il progetto.

Subito dopo l'uscita del trailer in lingua originale negli Stati Uniti, Universal Italia ha rilasciato la clip doppiata in italiano che è iniziata a circolare anche in terra americana. I fan pare siano rimasti molto delusi dalla versione originale nella quale Pratt sembra dare poca profondità e divertimento al personaggio. Hanno lodato, però, il lavoro fatto nel doppiaggio italiano dove Mario risulta totalmente immerso nel contesto. Divertente, ironico ed euforico. Insomma, come siamo sempre stati abituati a conoscerlo anche nei videogiochi.

Lavorare al doppiaggio di un cartone animato non è mai particolarmente semplice, soprattutto negli USA dove la tradizione del doppiaggio è molto più recente rispetto alla scuola italiana. A questo punto possiamo dire che i fan nostrani potrebbero rimanere molto più soddisfatti del lavoro vocale rispetto a quelli americani.

Dopo aver scoperto quali saranno di doppiatori italiani di Super Mario Bros, quindi, non ci resta che attendere l'uscita del film.