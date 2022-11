Super Mario Bros: nel nuovo trailer ci sono anche Peach, Donkey Kong e Mario Kart!

Come anticipato dai recenti poster leak di Super Mario Bros, durante l'ultimo Nintendo Direct andato in onda in questi minuti è stato pubblicato online il nuovo trailer ufficiale dell'attesissimo cine-game Universal Pictures dedicato a Super Mario.

Il filmato, che potete visionare in apertura della news, mostra finalmente l'esordio della principessa Peach di Anya Taylor Joy: dopo le numerose polemiche generate dalla voce di Chris Pratt per Super Mario, quale sarà la reazione dei fan e degli appassionati all'interpretazione della star di Mad Max Furiosa e The Witch?



In apertura un furioso Donkey Kong prende giocosamente a sberle il povero Mario, Peach si presenta molto combattiva e determinata nell'affrontare la minaccia del perfido Bowser, che in una scena tenta di terrorizzare Luigi, strappandogli pian piano i peli dei baffi.

Il montaggio del trailer segue un ritmo serrato e mostra molte scene, in alcune Mario sembra dover fare i conti con il mondo creato da Nintendo e le sue meccaniche "da platform game" che dovrà imparare ad affrontare, un'idea semplice che potrebbe essere la base dei momenti comici del film. C'è un piccolo spazio dedicato a "Mario Kart" che strizza l'occhio ai fan dell'iconico idraulico, con un uso azzeccato degli effetti sonori e le mitologiche espressioni vocali di Mario.



Il trailer è accompagnato da un incalzante ed epico ri-arrangiamento di una delle tante iconiche canzoni dei giochi di Super Mario, una scelta che lascia immaginare un film divertente, e divertito, ma non superficiale nel tracciare personaggi e trama, o almeno, è giusto sperarlo. Il film è artisticamente molto riuscito, reinterpretando in modo leggerissimo l'iconico stile delle ultime incarnazioni videoludiche di Super Mario. E' chiaro che Nintendo ha imposto ad Illumination di non discostarsi troppo dalle ultime scelte artistiche fatte ad esempio in Super Mario Odissey per Switch.



The Super Mario Bros. Movie è una commedia d'avventura fantasy animata in CGI prodotta da Universal Pictures e Illumination in associazione con Nintendo e distribuita da Universal. Il film è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (che debutta alla regia) ed è stato scritto scritto da Matthew Fogel, con un cast vocale che oltre a Chris Pratt come voce di Mario e Anya Taylor-Joy come principessa Peach, include anche Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Sebastian Maniscalco, Charles Martinet e Kevin Michael Richardson.

Si tratta del terzo adattamento del videogame di Super Mario, dopo il film anime Super Mario Bros.: The Great Mission to Rescue Princess Peach! del 1986 e il film live-action di Hollywood Super Mario Bros del 1993, ed è anche il primo progetto realizzato con animazione 3D. La data d'uscita è fissata per il 7 aprile 2023: quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere qui sotto!