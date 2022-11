Super Mario Bros, l'esilarante mashup con Aldo, Giovanni e Giacomo!

Aldo, Giovanni e Giacomo sono ormai degli habitué dei video mashup. L'ultima clip mescola i tre comici con l'imminente nuova versione di Super Mario Bros. e il risultato è davvero esilarante. Autore del video è Stefano Baglio, uno youtuber diventato molto popolare proprio grazie ai video fan made sul trio.

Un video geniale, Stra Maroni Bros, che dopo l'intro con una scena tratta da Zero Comico, mostra Super Mario con la voce di Giacomo che viene catapultato sul pianeta dei Funghi prima di incontrare Todd con la voce di Giovanni, o meglio del signor Rezzonico, celebre personaggio interpretato da Storti.



La sequenza passa poi a Tre uomini e una gamba e la scena nel cinema, quando Giacomo si sente male. In quel momento in realtà i tre, insieme a Marina Massironi - tre le protagoniste della terza stagione di LOL - assistono alla fuga di Luigi da Bowser.

Un video davvero esilarante e ricco di colpi di scena, che sui social sta già spopolando ed è stato condiviso dai fan di Super Mario e di Aldo, Giovanni e Giacomo.



Super Mario Bros. - Il film - ecco il trailer del nuovo Super Mario - con Chris Pratt che presta la voce al protagonista e Anya Taylor-Joy alla Principessa Peach, sarà nelle sale americane dal 7 aprile 2023.

Aldo, Giovanni e Giacomo saranno protagonisti del nuovo film di Massimo Venier, Il grande giorno, ambientato sul Lario e nelle sale dal 22 dicembre.



Il film di Aldo, Giovanni e Giacomo ha cambiato titolo, perché inizialmente era stato annunciato come Il più bel giorno della nostra vita.