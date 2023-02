Super Mario Bros: ecco quanto durerà il film d'animazione con Chris Pratt

Tra le uscite più attese e importanti della prossima primavera spicca sicuramente Super Mario Bros. - Il Film, la nuova pellicola d'animazione prodotta da Universal Pictures e Illumination che si baserà sul popolare personaggio del franchise videoludico di Nintendo. In queste ore è stata rivelata la durata ufficiale del film con Chris Pratt.

Grazie all'ufficio di classificazione cinematografica irlandese, è stato confermato che Super Mario Bros. - Il Film avrà una durata di 1 ora e 32 minuti e, almeno nei territori irlandesi, sarà classificato PG per alcune scene giudicate violente. Sebbene una durata di 92 minuti possa sembrare relativamente breve, è in linea con molti altri film d'animazione.

Gli ultimi due film di Toy Story, ad esempio, duravano circa 1 ora e 40 minuti, Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo desiderio durava 1 ora e 44 minuti e Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo aveva una durata di appena 1 ora e 27 minuti.

I film d'animazione solitamente tendono a durare molto meno rispetto alla media dei blockbuster in live-action. Finora, i trailer di Super Mario Bros hanno suggerito che il pubblico dovrà aspettarsi moltissima azione, comprese una sequenza di Mario Kart su Rainbow Road, una lotta tra Mario e Bowser e forse anche una segmento che renderà omaggio a Luigi's Mansion. Solo una volta approdato nelle sale sapremo se il film sarà meritevole; per il momento, quello che si prospetta è un nuovo ed entusiasmante film tratto da un videogame che possa riparare agli errori compiuti in passato dal famigerato film di Super Mario Bros. (quello del 1993 divenuto ormai cult con Bob Hoskins).

Super Mario Bros. uscirà nelle sale americane il 7 aprile 2023. Avete già visto i volantini di Super Mario distribuiti per le strade di Brooklyn a New York?