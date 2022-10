Super Mario Bros, delusione sulla voce di Mario: 'È solo Chris Pratt con accento razzista'

Preoccupava ma incurisiva anche, invece, l’approccio che Chris Pratt avrebbe scelto per il suo doppiaggio dell’inimitabile Mario, l’idraulico italiano che tutte le voci che si sono susseguite negli anni hanno reso più o meno allo stesso modo. Incuriosiva perché Pratt aveva promesso di aver inventato qualcosa di " diverso da ogni altro ". Ma ora che l’abbiamo sentito, non sembra affatto una versione tanto diversa dai doppiaggi precedenti. Anzi, a detta di molti utenti che hanno commentato via twitter, si sentirebbe molto Chris e poco Mario, se non per la cadenza che l’ha sempre caratterizzato.

tfw he just sounds like chris pratt with a slightly racist accent pic.twitter.com/yzTdor0Uwx — James Whitbrook (@Jwhitbrook) October 6, 2022

It’s just an incredibly timid way to make movies. Despite all their success AND the success of Mario, Illumination never wants to surprise their audience.



I know it’s easy to take shots at Pratt, but I think casting him was symptomatic of a larger studio problem. — Matt Ghoulberg (@MattGoldberg) October 6, 2022

Because they got it SO right the first time. pic.twitter.com/FasOLchjMg — Kris Tapley (@kristapley) October 6, 2022

who would have thought that chris pratt's big secret voice in the mario movie would be his normal speaking voice — Hard Drive (@HardDriveMag) October 6, 2022