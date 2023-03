Super Mario Bros, il compositore sulla colonna sonora: 'Centinaia di riferimenti al gioco'

Brian Tyler, le cui composizioni musicali hanno arricchito Avengers: Age of Ultron, Scream e Fast X, ha approfittato di un'intervista con Screen Rant per approfondire il suo ruolo in Super Mario Bros. - Il film, pellicola basata sull'omonimo videogioco e in arrivo il prossimo 5 aprile 2023.

Alla domanda su com'è stato far parte del progetto, questa è stata la risposta di Tyler: "Oddio, da dove comincio? Giocavo a Mario praticamente da prima che Mario diventasse tale. Mi riferisco a Donkey Kong, che risale al Mario Kart N64". E spera proprio che il film riscuoterà il successo sperato: "Certo, una volta c'era un film di Mario in carne e ossa, ma non ha funzionato davvero, aveva poco a che fare col prodotto originale. Invece riguardo questa pellicola erano tutti convinti, da ogni punto di vista, che sarebbe stata al servizio del franchise e delle aspettative dei fan, incluso ogni singolo partecipante del progetto. Inoltre, ci piaceva l'idea di creare un mondo inedito. La mia musica ha centinaia di riferimenti al gioco, eppure è una colonna sonora originale". E la componente "sonora" non si esaurisce certo nel suo contributo: basti pensare alla nuova clip che mostra i doppiatore cantare il brano di Super Mario Bros. a cappella!

Al riguardo, "c'è una parte del film in cui Mario e Luigi sono in una sala d'attesa, perciò ho pensato che sarebbe stato bello inserire un suono d'arpa all'interno della partitura. Volevo dedicarmi completamente nel progetto e rendere la musica una meraviglia in cui le persone vorrebbero immergersi migliaia di volte, pur senza intaccare la componente drammatica".

Riguardo la difficoltà dell'impresa – "È stato più folle adattare i nuovi brani a quelli vecchi, oppure capire come assegnarli a un'orchestra?", – il musicista evidenzia la volontà di "ripercorrere la semplicità dei fantastici theme di Super Mario a otto bit e non – risalendo addirittura a Donkey Kong e Jumpman, – senza però limitarci a trasferirli. Servono infatti parti armoniche e ritmi di supporto".

