Super Mario Bros, colpo di scena: non raggiunge la prima posizione al debutto in streaming

Il ritorno di Super Mario è stato un successo al botteghino: Super Mario Bros è stato visto da oltre 168 milioni di persone, ma pare che i numeri non siano stati così tanto fortunati anche in streaming.

Il film dedicato all'idraulico Nintendo ha debuttato sul servizio di streaming statunitense Peacock, ma non eccelle come al botteghino: Super Mario Bros non si è aggiudicato il primo posto sul podio dei servizi di streaming, rimanendo indietro a Guardiani Della Galassia che è stato visto in streaming da ben 1,3 milioni su Disney+ di famiglie nei cinque giorni successivi al debutto.Super Mario Bros, invece, su Peacock è arrivato "solo" a 881mila famiglie: questi numeri non scalano le vette, ma rappresentano comunque il miglior debutto di Peacock nella prima settimana di streaming.

La pellicola targata Universal Pictures è stata uno dei successi del 2023: Super Mario Bros è entrato nella storia come secondo miglior film animato di sempre. Numeri stratosferici al botteghino, ma anche il debutto sulla piattaforma di streaming statunitense ha saputo difendersi: che sia nell'aria già un secondo film?Al momento Chris Pratt esclude la possibilità di un sequel di Super Mario Bros ma mai dire mai!

Per i fan italiani, Super Mario Bros - Il Film non è ancora disponibile gratuitamente su nessuna piattaforma, ma rimanete sintonizzati!