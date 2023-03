Super Mario Bros, la nuova clip mostra i doppiatori cantare l'iconico brano a cappella!

Un nuovo video pubblicato su Instagram da The Tonight Show e Jimmy Fallon mostra il presentatore stesso, Jack Black, Chris Pratt, Keegan-Michael Key e gli altri doppiatori di Super Mario Bros. - Il film mentre cantano a cappella la celebre traccia musicale del videogioco omonimo.

"Jimmy, @theroots & il cast di @supermariomovie cantano una versione a cappella della sigla di Super Mario Bros." recita la descrizione, a cui seguono gli hashtag "#FallonTonight" e "MAR10Day". La clip non manca di inserire alcuni riferimenti a Super Mario Bros. (e in particolare al platform pubblicato nel 1985 per il Nintendo Entertainment System, abbreviato in NES): basti pensare alle piante carnivore, alle tubature verdi, alla bandierina finale o ai fuochi del castello di Bowser. Per qualche secondo figura addirittura Shigeru Miyamoto, l'ideatore del videogioco!

Sulla scia del Donkey Kong di fuoco di Super Mario Bros. il film, ora in tendenza su Twitter, la clip ha già riscosso un grande successo e mostra doppiatori dal talento eccezionale, tra cui ricordiamo Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Principessa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) e Keegan-Michael Key (Toad) La pellicola, invece, diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic, arriverà in sala il 5 aprile 2023 in Italia e Stati Uniti – due giorni prima del previsto, – mentre il Giappone dovrà attendere il 28 aprile. Stando alle parole del produttore Chris Meledandri, il film è in lavorazione da addirittura sette anni!

Di fronte alla performance "canora" nel nuovo video, una domanda sorge spontanea: chi sono i doppiatori di Super Mario Bros. - Il Film?