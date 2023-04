Super Mario Bros, Chris Pratt sceglie gli attori per Wario e Waluigi in vista del sequel

Super Mario Bros debutta oggi nei cinema italiani, e anche se lo fa con uno dei punteggi Rotten Tomatoes peggiori della storia della Illumination in casa Universal ci sono grandi aspettative dal punto di vista commerciale, al punto che un sequel è già nei piani.

Al momento chiaramente non è dato sapere se Super Mario Bros 2 si farà davvero, e nonostante la propensione della Illumination per i sequel bisognerà aspettare prima i risultati al box office di Super Mario Bros (anche se le previsioni sono a dir poco ottime) e poi un eventuale annuncio, ma nel frattempo i protagonisti Chris Pratt e Charles Day, interpreti rispettivamente di Mario e Luigi, si sono divertiti ad immaginare quali attori potrebbero interpretare i famosi villain Wario e Waluigi.

Le versioni malvagie di Mario e Luigi sarebbero ovviamente delle scelte perfette per un futuro sequel, e parlando con Digital Spy Pratt e Day hanno rivelato le loro prime scelte per Wario e Waluigi, svelando un vero e proprio talento segreto per le scelte di casting: "Forse Danny DeVito sarebbe un grande Wario" ha immaginato Charles Day, spalleggiato da Chris Pratt, che a sua volta si è sbrigato ad aggiungere: "Mi domando chi potrebbe fare un buon Waluigi. Forse Nick Offerman?"

Per altri contenuti, ecco che cosa ha detto Chris Pratt sulla scena post credit di Super Mario Bros e su come sia stata pensata per anticipare proprio un eventuale secondo episodio della saga.