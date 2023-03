Super Mario Bros, Chris Pratt: 'Mio figlio pensa che Luigi sia un personaggio migliore'

Ormai manca solamente una settimana all'arrivo nelle sale di Super Mario Bros. - Il film. La pellicola d'animazione vedrà Chris Pratt nel ruolo di doppiatore del personaggio protagonista e nel corso di una nuova intervista per la campagna stampa ha svelato cosa ne pensa il figlio del suo ruolo nel film, in cui sarà l'eroe principale della storia.

In un'intervista rilasciata a ET Online, Pratt e Charlie Day hanno parlato dei rispettivi ruoli dei fratelli Mario e Luigi sullo schermo. La coppia ha ammesso che entrambi i loro figli sono grandi fan della saga Nintendo e di tutto ciò che riguarda Mario, quindi il loro coinvolgimento nel film ha fatto guadagnare loro dei punti in termini di relazione padre-figlio. Il figlio di Pratt, Jack, nato dal matrimonio con l'ex-moglie Anna Faris, è un appassionato giocatore di Super Smash Bros, anche se ha ammesso che suo figlio preferisce Luigi a Mario.

"Ha reagito esattamente come quando gioca a Smash Brothers e mi dice: 'Papà, sono il padrone di Smash, sono il padrone di tutti a Smash. E io sono Luigi. Penso che Luigi sia un giocatore migliore'".

Sebbene abbia certamente l'approvazione di suo figlio, i fan del celebre personaggio non sono sempre stati entusiasti della prospettiva che Pratt gli prestasse la sua voce, a causa delle proteste che si sono scatenate quando la voce dell'attore è stata udita per la prima volta nel trailer.

Tuttavia, i successivi promo sembrano aver placato almeno un po' l'indignazione, dato che molti non vedono l'ora di sentire l'attore nei panni di Mario. Pratt ha poi parlato di come il film abbia un valore nostalgico per lui, visto che è cresciuto giocando a Super Mario Bros. sul Nintendo Entertainment System originale, quindi sappiamo che ha una passione di lunga data per questo materiale. A prescindere da ciò che pensano i fan, sembra che Pratt avrà sempre un fan in suo figlio.

Poche settimane fa, è uscito il trailer finale di Super Mario Bros Il Film.