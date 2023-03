Super Mario Bros, Chris Pratt:'Il lavoro sulla voce ha richiesto diversi tentativi'

La scelta di Chris Pratt per prestare la voce al personaggio di Super Mario nell'ultimo film animato in arrivo nelle sale cinematografiche ha suscitato parecchie polemiche, che avrebbero preferito il doppiatore ufficiale Charles Martinet. La mancanza di esperienza di Pratt come doppiatore ha reso dubbiosi i fan.

Tuttavia, dopo aver sentito la voce della star di Jurassic World nel trailer del film qualche appassionato si è ricreduto.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Comicbook, Pratt ha spiegato che il lavoro che ha svolto con il team del film per trovare la giusta voce per il personaggio ha richiesto molti tentativi e diversi errori, poiché anche i registi del film non erano sicuri di ciò che volevano.



Dopo tre o quattro sessioni di registrazione, finalmente è stata scelta una versione definitiva, successivamente affinata dal gruppo di lavoro per l'interpretazione di Pratt, nel cast insieme a Seth Rogen nel ruolo di Donkey Kong.



Le reazioni negative sono diminuite e i fan non vedono l'ora di poter gustare le nuove avventure di Super Mario, affiancato dal fratello Luigi (Charlie Day), alla ricerca della giovane principessa (Anya Taylor-Joy) catturata e imprigionata.



Nel cast vocale del film anche Jack Black, Keegan-Michael Key, Kevin Michael Richardson, Fred Armisen e Sebastian Maniscalco.