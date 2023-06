Super Mario Bros, Chris Pratt Esclude un Sequel Per Ora

Super Mario Bros è attualmente il film d'animazione con uno dei maggiori incassi di sempre al botteghino, questo ovviamente per merito del marchio in sè, in quanto stiamo parlando di un franchise di successo mondiale, ma anche e soprattutto per merito di chi vi ha lavorato, tra cui Chris Pratt, che ha dato la sua voce al celebre idraulico.

La star Chris Pratt sostiene pienamente lo sciopero degli sceneggiatori e afferma che qualsiasi discussione su un sequel di Super Mario Bros è sospesa fino a quando la questione non sarà risolta.

Parlando con Entertainment Tonight, Pratt ha anche discusso della sorprendente accoglienza del film, che ha reso Super Mario Bros il secondo film d'animazione col maggior incasso della storia.

Con un cast stellare, è la prima volta che l'iconico idraulico di Nintendo arriva nei cinema dai tempi del fallimentare adattamento live-action del 1993. Dato il successo del franchise di videogiochi, ci aspettavamo tutti che l'interpretazione del marchio da parte di Illumination avrebbe fruttato un bel po' di soldi.

Tuttavia, il film di Super Mario non ha nemmeno sudato per diventare l' adattamento di un videogioco di maggior successo mai arrivato nei cinema . E una volta rivendicata quella corona, l'italiano baffuto ha inseguito le più grandi uscite di Disney e Pixar, uccidendo i loro record al botteghino uno per uno. Attualmente, la pellicola Illumnation è solo dietro a Frozen 2.

Bizzarro quindi pensare come Super Mario Bros ha successo in america nonostante il rating negativo.

Con Illumination e Nintendo che fanno più soldi di quanto avrebbero mai potuto aspettarsi, è ragionevole aspettarsi un sequel. E mentre nulla è stato ancora approvato, ci sono state anche alcune voci su potenziali spin-off.

Sfortunatamente, potrebbe volerci un po' prima che torniamo al Regno dei Funghi, soprattutto viste le recenti dichiarazioni di Chris Pratt:

"Siamo nel bel mezzo di questo sciopero degli scrittori, quindi tutto è stato messo in pausa e in attesa per delle giuste ragioni. Sostengo davvero la WGA ed i nostri scrittori. Quando i negoziati saranno completati e gli sceneggiatori si sentiranno a proprio agio ad andare avanti, allora sarà il momento di iniziare a parlare di ciò che verrà dopo".

Voi siete d'accordo con la presa di posizione dell'attore ?