Super Mario Bros, Chris Pratt condivide il nuovo poster: 'Non avete ancora visto niente'

Pochi giorni dopo l'uscita del poster con tutti i protagonisti di Super Mario Bros, Chris Pratt ha pubblicato sui suoi profili social una nuova immagine promozionale dell'attesa pellicola diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic.

La locandina, incentrata sul protagonista del film, è stata accompagnata dalle parole dell'attore: "Non sapete nemmeno cosa state per vedere!!! Non c'è un fan di Mario più grande di me. Il me di 10 anni andrebbe in giro con la sua tartaruga se sapesse che crescendo avrebbe dato la voce a questo personaggio. Sono così onorato di poter essere Mario, della sua eredità e del poter portare gioia al mondo attraverso il personaggio di Miyamoto-San. Tutti sono fantastici nel film. I trailer sono fantastici ma non avete ancora visto niente!!!", ha concluso la star dei Guardiani della Galassia. Come di consueto vi lasciamo il post originale in calce alla notizia.

L'adattamento animato del celebre videogioco porterà sul grande schermo una nuova avventura che vedrà protagonisti Mario, Luigi, la Principessa Peach, Kamek, Donkey Kong, Toad e molti altri. Oltre a Chris Pratt, il cast vocale comprende anche Anya Taylor-Joy per la Principessa Peach, Charlie Day per Luigi, Seth Rogen, Jack Black, Keegan-Michael Key, Kevin Michael Richardson e Fred Armisen.

Per salutarvi, vi lasciamo con il trailer in versione Nintendo 64 di Super Mario Bros, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 7 aprile.