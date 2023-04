Super Mario Bros., il cast del film si sfida a colpi di Mario Kart: chi vincerà?

Tra non molto scopriremo se il cast di Super Mario Bros. sarà stato all'altezza di trasporre sul grande schermo una leggenda del mondo videoludico come l'idraulico made in Nintendo: un buon punto di partenza, da questo punto di vista, sarebbe dimostrare una certa dimestichezza con i giochi che lo riguardano... Mario Kart, ad esempio!

Mentre Super Mario Bros. fa registrare un esordio da sogno al box-office, dunque, Chris Pratt e soci hanno deciso di rompere gli indugi e decidere una volta per tutte chi di loro sia effettivamente il più meritevole di far parte di questo attesissimo adattamento. Come? Mettendo mano ad auto e moto da corsa, naturalmente!

In un video pubblicato sui social, infatti, vediamo il già citato Chris Pratt in compagnia di Jack Black, Charlie Day e Seth Rogen impegnarsi in una sfida all'ultimo centimetro di pista a Mario Kart: tutti i nostri eroi hanno scelto di cimentarsi nella gara vestendo i panni del personaggio interpretato nel film, ad eccetto del mai banale Jack Black, che in luogo del suo Bowser ha optato per una decisamente più leggiadra Toadette!

Chi avrà vinto la sfida del secolo? Per scoprirlo non vi resta che far partire il video! Chi ha preferito non mettersi al volante è stata invece Anya Taylor-Joy, che qui trovate vestita da perfetta Peach per la premiere del film.