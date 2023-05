Super Mario Bros caricato per intero su Twitter! E' stato visto da 9 milioni di utenti

Nelle scorse ore Super Mario Bros ha superato il miliardo di dollari al box office divenendo il quinto film a riuscire nell'impresa dopo la pandemia e il primo film animato a tagliare questo traguardo dal 2019, eppure i leak ai suoi danni continuano senza sosta.

Secondo quanto riferito, infatti, una copia integrale del nuovo film Nintendo è stata caricata su Twitter nella notte tra domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, e il social network ha fatto trascorrere diverse ore prima di rimuovere il post incriminato, condiviso dal misterioso utente @vidsthatgohard: stando ai dati raccolti da Forbes, oltre 9 milioni di utenti hanno guardato il video pirata di Super Mario Bros prima che Twitter intervenisse.

Se vi state chiedendo come sia stato possibile per l'utente caricare un intero film su Twitter, si: la colpa è stata delle controverse nuove spunte blu di Twitter. La nuova funzionalità infatti consente agli abbonati di caricare video da 1080p dalla durata molto più estesa del normale: a quanto pare, anche quelli della durata di 92 minuti, come ha dimostrato il povere Super Mario Bros. Al momento della stesura di questo articolo, tra l'altro, @vidsthatgohard ha ancora il suo segno di spunta blu da account verificato e non sembra che siano stati presi provvedimenti nei suoi confronti da parte di Twitter. Inoltre, né Nintendo né il social hanno rilasciato una dichiarazione sull'incidente, il che è abbastanza scioccante considerando quanto sia rigorosa Nintendo con il suo copyright.

Curiosamente, non è il primo leak di una certa rilevanza che colpisce il film: nei giorni scorsi, infatti, Super Mario Bros è stato trasmesso in tv da una rete argentina.