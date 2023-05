Super Mario Bros, Bob Iger elogia il film:'Congratulazioni per l'enorme successo'

L'ottimo riscontro al box-office di Super Mario Bros. e le recensioni pressoché positive nei confronti del film animato dedicato al celebre personaggio Nintendo hanno attirato l'attenzione anche della concorrenza. Uno degli ultimi feedback positivi sul film arriva dalla Disney, in particolar modo dal CEO Bob Iger.

Nel corso di una riunione della società, Iger ha voluto fare una premessa:"Consentitemi di divagare un momento per congratularmi con la Universal per l'enorme successo di Super Mario Brothers. Certamente dimostra che le persone amano essere intrattenute nei cinema di tutto il mondo e ci dà motivo di essere ottimisti riguardo al mondo del cinema". Non perdetevi la nostra recensione di Super Mario Bros. - Il Film, il fortunato capitolo animato dedicato al personaggio videoludico ideato da Nintendo e da anni uno dei franchise più fortunati.



Super Mario Bros. - Il Film racconta la storia di un idraulico di nome Mario che viaggia attraverso il Regno dei Funghi con la principessa Peach e il fungo antropomorfo Toad per cercare il fratello Luigi e salvare il mondo dallo sputafuoco Bowser.

Al momento non ci sono notizie su un'eventuale sequel del film; le ipotesi più probabili riguardano soprattutto degli spin-off.



In particolare, Seth Rogen vorrebbe uno spin-off di Donkey Kong, il personaggio che l'attore doppia nel film Universal.

Nel cast vocale del film anche Chris Pratt nel ruolo di Mario e Anya Taylor-Joy nei panni della principessa Peach.