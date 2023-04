Super Mario Bros ha bisogno della spunta blu a pagamento su Twitter? Parlano i doppiatori

La questione "spunte blu" infiamma Twitter da qualche tempo: per Elon Musk, CEO del popolare social media cinguettante, il verificato dovrebbe essere un servizio in più e come tale, dunque, essere a pagamento.

Gli account che già possedevano la certificazione prima del servizio a pagamento Twitter Blue, non dovrebbero perderla anche se pare che tale "disgrazia" sia già capitata all'account del New York Times. Tra gli account già verificati spunta anche il profilo ufficiale di Super Mario Bros The Movie, in arrivo nelle sale il prossimo 5 aprile (a proposito: siete curiosi di scoprire le prime reazioni al nuovo film di Super Mario?)

Nel corso delle premiere di Super Mario Bros The Movie, Chris Pratt doppiatore di Mario e quel Jack Black ritenuto dai più voce perfetta di Bowser hanno detto ai microfoni di Variety se avrebbero mai pagato per rendere Super Mario Bros The Movie un account verificato.

"Non so se pagherei per una semplice spunta blu, anzi mi imbarazzano un po' - ha detto Black - Forse è meglio non avere marchi, bollini, spunte e soprattutto non è bello pagarlo. Se non dovessi pagarlo vorrei proprio vedere se avrebbero il coraggio di togliermelo", sottolinea il cantante.

La star di Guardiani della Galassia, invece, si è mostrata più titubante sull'argomento "account verificati" di Twitter.

"Non lo so, ci tengo molto a tutti i miei follower -dice Pratt-. Farò tutto ciò che è in mio possesso per rimanere parte della loro vita perché rispetto la loro attenzione e mi piace usarla come un'opportunità per parlare con loro quando sono facendo film e roba del genere."

E voi cosa ne pensate? Super Mario Bros The Movie necessita davvero delle spunte blu su Twitter?