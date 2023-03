Super Mario Bros avrà una scena post-credit? La risposta arriva da Chris Pratt

Dopo aver raccontato la creazione della voce del suo Super Mario, la star Chris Pratt ha parlato del finale dell'atteso nuovo film d'animazione della Illumination, Super Mario Bros, adattamento del celebre videogame targato Nintendo.

Nello specifico, in una nuova intervista concessa in esclusiva a CBR, l'attore di Jurassic World e Guardiani della Galassia - che nel film Universal ha doppiato il protagonista Mario - ha commentato la possibilità di veder spuntare una scena post-credit alla fine di Super Mario Bros: varrà la pena rimanere seduti per i titoli di coda? Ecco che cosa ha detto Chris Pratt:

"Ascolta, non so se posso dirlo, ma si, alla fine del film c'è una sequenza post-credit. Non dirò cosa mostra, ovviamente, ma anticipo che darà agli spettatori un assaggio di cosa potrebbe succedere in un eventuale sequel..." Senza anticipare nulla sul suo contenuto, dunque, Chris Pratt ha confermato che Super Mario Bros avrà una scena post-credit: non certo una grossa sorpresa, considerato che il modus operandi dei blockbuster hollywoodiani è questo ormai da anni (lo insegna anche un altro recente adattamento dai videogame, Uncharted con Tom Holland) ma adesso i fan di Mario sanno di dover rimanere seduti per non perdersi il piccolo teaser preparato da Illumination e Universal per un eventuale Super Mario Bros 2.

Ma a proposito di sequel ed eventuali nuovi capitoli della saga cinematografica di Super Mario, sapete che Seth Rogen vuole uno spin-off di Donkey Kong?