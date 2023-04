Super Mario Bros, John Leguizamo non guarderà il film:'Poca inclusività'

Super Mario Bros è arrivato nelle sale italiane con un nuovo tentativo di salvataggio per Mario e Luigi: riusciranno i due fratelli a mettere in salvo la principessa Peach?

Lo scoprirete al cinema insieme a una sorpresa nei titoli di coda di Super Mario Bros. I punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes non è il massimo e un'altra ombra cala sul franchise. Secondo John Leguizamo, il film dedicato all'idraulico dei videogame, la scelta del cast è poco inclusiva.

L'attore ha interpretato Luigi nel live-action Super Mario Bros del 1993. La pellicola, diretta da Rocky Morton e Annabel Jankel, racconta un mondo molto lontano dai colori accesi a cui i fan di Super Mario sono abituati: il film, infatti, si sviluppa su toni più freddi e dalle sfumature cyberpunk. Una licenza forse troppo innovativa? Ciò che sappiamo è che il live-action del 1993 con protagonisti John Leguizamo e Bob Hoskins si è rivelato un flop: potete dare un'occhiata alla nostra recensione su Super Mario Bros.

Leguizamo aveva già commentato in toni negativi il cast scelto per dare voce ai personaggi di Super Mario. Una volta uscito nelle sale Super Mario Bros, l'attore ha confermato a TMZ la sua linea di pensiero: "no, non guarderò Super Mario Bros. Avrebbero potuto includere un personaggio latino come me - ha detto Leguizamo- Ero rivoluzionario e loro hanno fermato l'innovativo. Hanno incasinato l'inclusione escluso una parte che sarebbe potuta essere essenziale nel cast".

Insomma la scelta di Charlie Day per doppiare Luigi non è proprio stata digerita dall'attore che invece ha indossato l'iconica salopette del fratello di Super Mario.

E voi cosa ne pensate?