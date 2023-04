Super Mario Bros, assurdo: il film supererà il miliardo al box office globale!

Sempre più in alto, sempre di più... al miliardo ci si arriva e anche più su! Super Mario Bros sta primeggiando al box office globale, e le stime ormai non hanno dubbi: arriverà al miliardo.

A dare il colpo di grazia, ma in senso positivo, agli incassi del film è stato il debutto in Corea e nel Giappone. In Giappone il film ha incassato 2.1 milioni, mentre in Corea si parla di 1 milione 751 mila euro.

Per chi non lo sapesse, Super Mario Bros in Giappone ha una sceneggiatura 'diversa': Shigeru Miyamoto, autore dei videogiochi, ha dichiarato tempo fa che: "dal momento che stavamo creando questo film sia in Giappone che negli Stati Uniti, abbiamo pensato di realizzare anche una versione giapponese. Quando abbiamo deciso di realizzare questo film, abbiamo discusso fin dall'inizio della creazione di una sceneggiatura giapponese unica".



Avete già visto Super Mario Bros? Che ne pensate? Vi è piaciuto? Non scordate di lasciarci un commento per farci sapere la vostra opinione! Ma ricordate: Miyamoto è contento anche delle recensioni negative, in quanto "aumentano involontariamente la notorietà del film". Nonostante su Rotten Tomatoes il film con Mario, Luigi e Peach fosse stato considerato già come 'Rotten' (marcio), sembra che manchino poche recensioni positive affinché lo status diventi quello di 'Fresh' (fresco).