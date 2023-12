Super Mario Bros arriva in tv e in streaming: quando e dove vedere il film Nintendo

Dopo il debutto su Netflix USA, il film di successo targato Universal Pictures, Illumination e Nintendo Super Mario Bros arriva in tv e in streaming anche in Italia in occasione delle festività natalizie 2023.

Il film farà infatti parte della programmazione di Sky Cinema per Natale 2023, e sarà disponibile insieme ad una vasta proposta di titoli per tutta la famiglia, con prime visioni ed esclusive per soddisfare tutti i gusti: l'appuntamento con Super Mario Bros è fissato al 26 dicembre su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, quando i fan potranno rivedere (o scoprire per la prima volta) lo scontro tra Super Mario e il terribile Bowser grazie al film d’animazione firmato da Illumination e Nintendo, campione d’incassi internazionale e uno dei maggiori successi degli ultimi anni al box office sia italiano che mondiale.

Da segnalare inoltre che, in prima serata su Sky Cinema Uno e NOW, l'1° gennaio arriverà anche Fast X, il decimo capitolo del franchise ad alto tasso di velocità di Fast & Furious, altro titolo di punta della Universal per il 2023, mentre il giorno della Befana, il 6 gennaio, i fan ritroveranno le quattro migliori amiche del club del libro di Book Club 2 – Il Capitolo Successivo, sempre su Sky Cinema Uno e NOW.

